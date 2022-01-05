Южная Корея подчеркнула необходимость диалога с КНДР

Руководство Южной Кореи провело экстренное заседание, на котором была озвучена необходимость переговоров с КНДР. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на итоги Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи.

Отмечается, что члены СНБ обеспокоены запуском ракеты со стороны КНДР во время, когда нет международной и внутренней стабильности.

«Подчеркивается необходимость диалога с Северной Кореей для разряжения обстановки в межгосударственных отношениях, — говорится в сообщении СНБ.

Ранее стало известно, что со стороны КНДР в акваторию Японского моря состоялся запуск неизвестного снаряда. Предположительно, это была баллистическая ракета малой дальности.

Береговая охрана Японии подтвердила падение ракеты в воду. Это было первое испытание оружия КНДР в 2022 году.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что гражданам Северной Кореи в 2022 году предстоит победить в «великой смертельной схватке». По его словам, на карту будет поставлено будущее социализма и жизни потомков.