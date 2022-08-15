Южная Корея озвучила «грандиозный план» по улучшению экономики КНДР

Южная Корея готова помочь развивать экономику, сельское хозяйство, торговлю и энергетику КНДР, если власти этой страны действительно предпримут шаги по денуклеаризации. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

По его словам, если КНДР прекратит разработку ядерного оружия и приступит к действительному ядерному разоружению, Южная Корея сможет помочь Пхеньяну улучшить состояние экономики и других областей жизни страны, написало РИА «Новости».

«При условии, что Пхеньян <…> приступит к реальной денуклеаризации, я предлагаю грандиозный план по улучшению экономики Северной Кореи и жизни ее народа», — подчеркнул Юн Сок Ель.

Политик уточнил, что этот план можно было бы реализовать в соответствии с этапами денуклеаризации. В частности, Южная Корея начала бы реализовывать масштабную продовольственную программу, помогла бы в создании инфраструктуры для производства, передаче и распределении электроэнергии, посодействовала в модернизации портов и аэропортов, чтобы активизировать международную торговлю, перечислил он.

Юн Сок Ель подчеркнул, что денуклеаризация КНДР требуется для устойчивого мира не только на Корейском полуострове, но во всем мире.