Южнокорейские власти сообщили, что располагают информацией о подготовке КНДР к новому испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, которое состоится на этой неделе. Об этом написал RT со ссылкой на агентство «Рёнхап».

«Хотя мы не можем точно сказать, когда будет запущена ракета, мы внимательно следим за этой возможностью», — обозначил представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи.

В минувшую среду в Южной Корее прошли выборы главы государства. Большинство избирателей проголосовало за кандидата от консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Еля.