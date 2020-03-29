Южная Корея отреагировала на новый пуск ракет из КНДР

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи осудил новый запуск двух ракет малой дальности, который произвели вооруженные силы Северной Кореи. Испытания состоялись 29 марта около 6:00 местного времени.

Ракеты пролетели 230 км у города Вонсан на высоте около 30 км.

«В условиях, когда весь мир испытывает трудности из-за COVID-19, этот военный акт Северной Кореи абсолютно неуместен. Мы призываем к немедленному прекращению таких действий», — цитирует «Интерфакс» заявление ОКНШ.

Опрошенные агентством Yonhap эксперты утверждают, что серия испытаний была направлена на отработку сокращения интервалов между снарядами. Чем меньше промежуток времени между выстрелами, тем труднее их обнаружить и перехватить. Источники агентства считают, что интервал был сокращен, и Пхеньян наверняка считает испытания удавшимися.

Некоторые эксперты считают, что Северная Корея уже поставила новый вид ракет на вооружение, так как они могут стать наиболее эффективным видом оружия против ближайшего соседа, Южной Кореи.

Это уже четвертое испытания, проведенное Пхеньяном в этом году. Неизвестно, присутствовали ли лидер Ким Чен Ын на этих стрельбах. На предыдущих, по сообщению Центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA), он побывал.

Последние испытания новых тактических управляемых ракет Пхеньян провел 22 марта.