24 октября 2022, 01:46
Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР, Северная Корея ударила в ответ — СМИ
Reuters: КНДР открыла огонь в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи
Армия Южной Кореи открыла огонь после того, как судно из КНДР пересекло морскую границу. Об этом сообщило агентство Ренхап. Северная Корея сразу же среагировала и стала стрелять в ответ, передало агентство Reuters.
В сообщении южнокорейского агентства говорилось, что что северокорейское судно перешло северную разделительную линию. В связи с этим бойцы и сделали предупредительные выстрелы.
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Северная Корея заявила, что «открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи».
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Ранее сообщалось, что военные КНДР провели артиллерийские стрельбы после учений Южной Кореи. Приказ отдали для того, чтобы «сделать еще одно серьезное предупреждение» и «в качестве контрмеры фронтовым частям армии на западе и востоке». В Северной Корее сочли, что южнокорейские учения «Хогук» направлены против нее.
В начале октября также сообщалось, что КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. По словам южнокорейских военных, ракету Северная Корея выпустила в сторону Японского моря.
Южная Корея
КНДР
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