Мир 24 октября 2022, 01:46 Южная Корея открыла огонь из-за пересечения границы судном из КНДР, Северная Корея ударила в ответ — СМИ Reuters: КНДР открыла огонь в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи unsplash.com

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Армия Южной Кореи открыла огонь после того, как судно из КНДР пересекло морскую границу. Об этом сообщило агентство Ренхап. Северная Корея сразу же среагировала и стала стрелять в ответ, передало агентство Reuters.

В сообщении южнокорейского агентства говорилось, что что северокорейское судно перешло северную разделительную линию. В связи с этим бойцы и сделали предупредительные выстрелы.

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Северная Корея заявила, что «открыла огонь из реактивной системы залпового огня в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи».

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Ранее сообщалось, что военные КНДР провели артиллерийские стрельбы после учений Южной Кореи. Приказ отдали для того, чтобы «сделать еще одно серьезное предупреждение» и «в качестве контрмеры фронтовым частям армии на западе и востоке». В Северной Корее сочли, что южнокорейские учения «Хогук» направлены против нее.

В начале октября также сообщалось, что КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. По словам южнокорейских военных, ракету Северная Корея выпустила в сторону Японского моря.