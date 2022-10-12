Южная Корея отказала во въезде прибывшим на яхтах «уклонистам» из России | 360°

Мир 12 октября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Южная Корея отказала во въезде прибывшим на яхтах «уклонистам» из России Reuters: Южная Корея отказала 21 россиянину во въезде после частичной мобилизации Unsplash

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Граждане России призывного возраста пытались попасть в Южную Корею после объявления в частичной мобилизации. Из 23 мужчин на четырех катерах, власти пустили в страну только двоих. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на депутата, лидера правящей «Партии народной власти» Ан Хо Ена.

«Были отказано, потому что их цели были неясны», — сказал Ан Хо Ен.

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По его словам, мужчины называли целью своей поездки туризм, но документально этого подтвердить не смогли.

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Депутат отметил, что Корея стала для «уклонистов» промежуточной станцией, обратив внимание, что все больше людей пытаются бежать из России.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Накануне президент провел встречу с избранными в сентябре губернаторами и призвал их контролировать соблюдение законодательства, а также поддерживать семьи мобилизованных. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

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