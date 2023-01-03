Мир 03 января 2023, 08:40 Южная Корея опровергла слова Байдена об отсутствии диалога по ядерным учениям Офис президента Южной Кореи пояснил заявление о совместных ядерных учениях с США РИА «Новости»

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Недопонимание произошло в отношениях США и Южной Кореи из-за заявлений о планируемых совместных ядерных учениях. По данным агентства Yonhap, офис президента Южной Кореи уточнил, что речь идет в основном об обмене информацией в вопросах эксплуатации ядерных активов. При этом президент США Джо Байден опроверг факт проведения подобных переговоров.

«Южная Корея и США в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи ведут обсуждения об обмене информацией», — заявила представитель южнокорейской администрации президента Ким Ын Хе.

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По ее словам, речь идет о совместном планировании и последующей реализации намеченного в отношении эксплуатации ядерных активов США.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассказал журналистам об обсуждении с США вопроса проведения совместных ядерных учений. Он обратил внимание, что такие переговоры не означают, что страны будут совместно использовать оружие массового поражения. Глава Белого дома Джо Байден в ответ заявил, что США и Южная Корея не обсуждают вопрос о совместных ядерных учениях.