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    08 мая 2022, 08:53

    Южная Корея назвала ракетные пуски КНДР новой угрозой миру

    Анна Усачева

    Несколько баллистических ракет было выпущено со стороны КНДР в акваторию Японского моря. Сотрудники комитета начальников штабов Республики Корея осудили действия соседней страны и назвали их новой угрозой миру. Об этом сообщило агентство Yonhap.

    Южная Корея назвала ракетные пуски КНДР новой угрозой миру

    «Череда запусков баллистических ракет Севера представляет собой серьезную угрозу, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове и на международном уровне, прямо нарушает резолюции Совета безопасности ООН», — заявили южнокорейские военные.

    Они отметили, что 7 мая КНДР запустила ракету со стороны города Синпхо в акватории. Выстрел произошел примерно в 8:07 по московскому времени. Южнокорейские военные предположили, что это была баллистическая ракета подводных лодок. Они сообщили, что боеприпас пролетел около 600 километров, а его максимальная высота достигла 60 километров.

    О запуске ракеты со стороны Северной Кореи сообщила и Япония. Минобороны этой страны приступило к сбору и анализу информации о выстреле.