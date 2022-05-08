Южная Корея назвала ракетные пуски КНДР новой угрозой миру

Несколько баллистических ракет было выпущено со стороны КНДР в акваторию Японского моря. Сотрудники комитета начальников штабов Республики Корея осудили действия соседней страны и назвали их новой угрозой миру. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Череда запусков баллистических ракет Севера представляет собой серьезную угрозу, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове и на международном уровне, прямо нарушает резолюции Совета безопасности ООН», — заявили южнокорейские военные.

Они отметили, что 7 мая КНДР запустила ракету со стороны города Синпхо в акватории. Выстрел произошел примерно в 8:07 по московскому времени. Южнокорейские военные предположили, что это была баллистическая ракета подводных лодок. Они сообщили, что боеприпас пролетел около 600 километров, а его максимальная высота достигла 60 километров.

О запуске ракеты со стороны Северной Кореи сообщила и Япония. Минобороны этой страны приступило к сбору и анализу информации о выстреле.