Южная Корея намерена в октябре запустить первую ракету-носитель собственной разработки

Южная Корея в октябре намерена запустить свою первую космическую ракету «Нурихо» с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Подготовка к запуску вступила в завершающую стадию.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке. Там осуществляется проверка всех ее систем. Запуск намечен на 21 октября.

Однако, в зависимости от погодных условий запуск может быть осуществлен в период с 22 по 28 октября, добавили в Министерстве.

На разработку «Нурихо» в 2010 году было выделено два триллиона вон (это около 1,8 миллиарда долларов).

В середине сентября Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки, добавил RT. Ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.