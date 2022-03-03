Южная Корея намерена исключить свои фирмы из экспортных санкций против России

Власти Южной Кореи намерены добиться от США исключений для своих компаний в санкциях против технологического сектора России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра торговли страны Ё Хан Гу.

По его словам, он собирается связаться с высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы обсудить этот вопрос.

«Для предотвращения возможного ущерба нашим компаниям мы приложим усилия, чтобы получить исключения», — сказал Ё Хан Гу.

Министр финансов Хонг Нам Ки заявил, что продолжающийся кризис вокруг Украины, вероятно, окажет значительное влияние на экономику Южной Кореи. Он пообещал использовать все политические средства для преодоления трудностей.

По его словам, обострение вокруг Украины оказало негативное влияние на глобальные цепочки поставок и финансовый сектор. Хонг Нам Ки отметил, что Южная Корея приложила все усилия для минимизации последствий этого кризиса. Он пояснил, что страна обеспечила дополнительные запасы неона и криптона, поскольку Южная Корея сильно зависит от импорта этих товаров из России и с Украины.

В конце февраля власти Южной Кореи решили присоединиться к санкциям против России из-за начала специальной операции на Украине. Ограничительные меры затронут экспорт стратегических материалов.

В МИД Южной Кореи отметили, что оставляют за собой право расширить антироссийские санкции. Новые ограничения могут затронуть экспортный контроль нестратегических материалов.

США объявили о введении санкций на технологический экспорт в Россию. Теперь компаниям нужно получать специальную лицензию в США для экспорта продукции с американскими технологиями.