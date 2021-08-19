Южная Карелия призвала пускать в Финляндию привитых «‎Спутником» россиян

В Финляндии призвали пускать привитых «Спутник V» россиян. Страна заинтересована в открытии восточной границы.

Разрешить въезд вакцинированным россиянам предложил председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра, сообщило издание Yle.

«Пригодность „Спутника“ можно подтвердить самыми надежными и хорошими финскими методами. Мы вполне можем решить это с россиянами», — заявил Копра.

Он отметил, что если каких-то данных будет не хватать, тогда их можно запросить у российской стороны и она их предоставит.

Регион, по мнению главы Южной Карелии, заинтересован в открытии восточной границы для вакцинированных. Это поможет вернуть туризм к допандемийному уровню.

В российском Минздраве сообщили, что планируют скоро начать переговоры по коронавирусу с европейскими коллегами. Обсуждаться будет возможность взаимного признания вакцин.