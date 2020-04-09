Ювелиры объяснили, зачем Елизавета II надела бирюзовую брошь во время обращения к нации

Отмечается, что каждая деталь королевского туалета несет некий смысл, и старинная брошь не стала исключением. В свое время это украшение принадлежало бабушке Елизаветы II и впервые за много лет она публично надела ее.

Специалисты обратили внимание на то, что бирюзовый цвет символизирует надежду, поэтому цветовая гамма наряда королевы также была выбрана не случайно. Бирюзовые оттенки напоминают о медицинской форме и вселяют чувство веры и надежды.

«Мы должны утешаться тем, что, хотя нам предстоит еще много испытаний, лучшие времена вернутся: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, мы встретимся снова», — заверила Елизавета II.