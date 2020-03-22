Ювелирный магазин в Тирасполе начал дарить покупателям кольца с гравировкой «Стоп коронавирус»

Хайп на коронавирусе на фоне пандемии стал делом обычным. Тираспольские ювелиры решили заманить покупателей, которых сейчас больше интересует гречка и туалетная бумага, «антикоронавирусными» кольцами.

На странице ювелирного магазина «Ауреола» в Instagram появилось объявление с информацией об уникальном подарке. Серебряное кольцо с гравировкой «Стоп коронавирус» полагается всем при покупке от двух тысяч рублей. В объявлении напомнили, что серебро обладает антибактериальным эффектом.

Подписчики эту идею не оценили и предложили ее авторам сделать кольца от слабоумия и первую партию оставить себе. Представитель магазина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответил на обвинение в попытке нажиться на сложившейся ситуации.

«Кольцо не продают, а дарят! Как напоминание о соблюдении всех мер предосторожности — как для себя, так и для окружающих. Мы нигде не указываем, что кольца антибактериальные, и нигде не говорим о том, что они защищают от вируса, это напоминание для наших покупателей о мерах предосторожности», — заявил собеседник.

Как только появились первые сообщения о коронавирусе, дельцы стали активно торговать в интернете всевозможными амулетами и оберегами от инфекции. Всего 2019-nCoV в мире заразились 318 тысяч человек. В России медики зафиксировали 367 случаев заражения. Из-за стремительного распространения вируса Россия 23 марта приостановит авиасообщение со всеми странами.