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    16 июля 2020, 16:38

    Ювелир закопал драгоценностей на млн долларов в США

    Артур Блянихов

    В США потомственный ювелир Джонни Перри закопал в лесах штата Мичиган драгоценности на сумму в один миллион долларов и сделал для кладоискателей подсказки. Об этом сообщил inforeactor со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, Перри вместе с супругой закопал нераспроданные вещи из своего магазина в 10 разных точках у североамериканских Великих озер.

    Отмечается, что украшения зарыли в местах, которые связанны с важными событиями, случившимися в жизни мужчины. Среди спрятанных драгоценностей — золото, редкие монеты и бриллианты.

    Ювелир решил продать подсказки с шифрами для тех, кто захочет найти клад. Вместе с сокровищами закопаны GPS-навигаторы. Они сообщат Перри, что клад обнаружен. Первые поиски стартуют в начале августа.

    Ранее Верховный суд Индии решил вернуть храм Шри Падманабхасвами бывшей королевской семье княжества Траванкор. Это здание считается самым богатым индуистским храмом в мире.

    «Существующий комитет, назначенный Верховным судом в 2011 году, будет продолжать действовать в качестве временного механизма до тех пор, пока не будет создан окончательный комитет», — постановил суд.