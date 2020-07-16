Ювелир закопал драгоценностей на млн долларов в США

По данным издания, Перри вместе с супругой закопал нераспроданные вещи из своего магазина в 10 разных точках у североамериканских Великих озер.

Отмечается, что украшения зарыли в местах, которые связанны с важными событиями, случившимися в жизни мужчины. Среди спрятанных драгоценностей — золото, редкие монеты и бриллианты.

Ювелир решил продать подсказки с шифрами для тех, кто захочет найти клад. Вместе с сокровищами закопаны GPS-навигаторы. Они сообщат Перри, что клад обнаружен. Первые поиски стартуют в начале августа.

Ранее Верховный суд Индии решил вернуть храм Шри Падманабхасвами бывшей королевской семье княжества Траванкор. Это здание считается самым богатым индуистским храмом в мире.

«Существующий комитет, назначенный Верховным судом в 2011 году, будет продолжать действовать в качестве временного механизма до тех пор, пока не будет создан окончательный комитет», — постановил суд.