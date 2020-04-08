Юшков рассказал, зачем «Нафтогаз» придумывает новые иски против «Газпрома»

После мирового соглашения, которое подписали «Нафтогаз» и «Газпром», компании не имеют права предъявлять иски против друг друга. Украинская организация продолжает искать другие основания для исков.

«Так, он имеет иск к России как государству, но не как к „Газпрому“ по крымским активам. Там спор открыт и ведется подготовка ко всяким претензиям. Они постоянно увеличивают сумму иска, приплюсовывая стоимость газа, который добывает „Черноморнефтегаз“», — приводит слова Юшков сайт «Политика сегодня».

Эксперт также объясняет текущую политику руководства «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому». Он считает, что связана она с тем, что украинская компания находится в конфликте с властями страны и вынуждена постоянно доказывать свою нужность.

При этом он добавил, что в дальнейшем противостоянии «Нафтогаза» и «Газпрома» нет никакого смысла. Так как все конфликты уже урегулированы.