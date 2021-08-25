Ющенко вспомнил, как его шокировала позиция Меркель по НАТО

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008 году. О событиях тех лет он вспомнил в интервью телеканалу «Украина 24».

Ющенко расценил саммит НАТО 2008 года как нечто похожее на измену.

«Думаю, да. Я это слово (измена. — прим. ред.) не буду говорить, но, думаю, что это близко», — сказал он.

Бывший президент отметил, что в тот день произошло много разочарований. В частности, он был шокирован как вопросу вступления Украины в Североатлантический союз высказалась немецкая делегация под руководством Меркель, а также действующий тогда президент Франции Николя Саркози.

«Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», — вспомнил Ющенко.

По его словам, он говорил Меркель, что за последние два года количество людей, поддерживающих вступление в НАТО выросло с 14% до 31%. Однако беседа на этом закончилась. Теперь экс-президент заявил, что те аргументы канцлера ФРГ были неприемлемы. На них не должно базироваться такое серьезное решение.

Страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Украина и Грузию имеют право на членство в организации. Однако это решение отодвинули на неопределенное время. Лидеры НАТО на саммите в июне 2021 года еще раз поддержали право вышеназванных названных государств. Однако сроки вступлению в организация также неясны. .