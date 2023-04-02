Мир 02 апреля 2023, 00:36 Юристы Трампа хотят перенести его дело в другой суд — СМИ Bloomberg: адвокаты Трампа рассчитывают на перенос рассмотрения его дела в другой суд Pxhere

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Юристы бывшего президента США Дональда Трампа рассчитывают, что смогут перенести рассмотрение его дела в другой суд. По их мнению, политик не может рассчитывать на справедливость в суде, где ему предъявят обвинения, написало Bloomberg.

В частности, адвокаты рассматривают вариант переноса разбирательства из суда в нью-йоркском районе Манхэттен в более консервативный район Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Окончательное решение по этому поводу пока не принято, юристы хотят ознакомиться с обвинительным заключением.

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Накануне жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление Трампу обвинений в подлоге финансовых документов. Речь идет о выплатах компанией Trump Organization денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Как считает следствие, в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она не распространилась во время предвыборной кампании о якобы имевшейся у нее связи с Трампом. А после потраченные деньги были компенсированы Коэну за счет компании Trump Organization, ради чего пришлось подделать документы, считает прокуратура.

Сам факт подлога не считается существенным нарушением. Но если суд решит, что за этим скрывается куда более существенное преступление, то Трампу может грозить тюрьма.

Ранее бывшая американская порноактриса Сторми Дэниэлс сообщила о готовности дать показания против экс-президента страны Дональда Трампа, однако опасается за свою безопасность.