Юристы не захотели защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Никто из юристов пока не согласился защищать украинскую сторону на слушаниях в рамках международного общественного трибунала по инциденту в Керченском проливе.

От участия в процессе отказался, в том числе, и адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

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«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — приводит агентство слова Молохова.

Собеседник отметил, что единодушный отказ юристов — это доказательство того, что оправдать провокацию украинских властей, которые в прошлом году послали своих моряков в Керченский пролив, перед миром просто невозможно.

Ранее стало известно, что Крым созовет международный общественный трибунал по керченской провокации. Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России. На требования сотрудников пограничной службы ФСБ они не реагировали и совершали опасные маневры. Моряки вернулись на родину в рамках мероприятия по обмену заключенными 7 сентября 2019 года.