Юриста Трампа могут исключить из Ассоциации адвокатов Нью-Йорка

Адвоката действующего президента США Дональда Трампа решили исключить из Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA). Против Рудольфа Джулиани начато расследование.

Юриста заподозрили в подстрекательстве сторонников Трампа к протестам. Якобы он побуждал недовольных итогами президентских выборов «взять дело в свои руки» своими заявлениями о нечестности процесса, сообщили в пресс-службе NYSBA.

В Ассоциации указали на «сотни жалоб», поступивших в последние месяцы на Джулиани. Попытки адвоката очернить выборы и оспорить их результаты в ключевых американских штатов профессиональное сообщество назвало «безосновательными».

Коллеги адвоката Трампа полагают, что Джулиани в том числе ответственен за произошедшие в Вашингтоне 6 января беспорядки, устроенные сторонниками Трампа. В NYSBA заметили, что юрист выступил с заявлением о предполагаемой фальсификации на выборах всего за несколько часов до захвата Капитолия.

Выступающее за свержение власти в стране или штате лицо, гласит устав Ассоциации, ее членом быть не может. Слова Джулиани в NYSBA сочли подстрекательскими, а нападение на Капитолий — «попыткой государственного переворота, призванного помешать мирной передачи власти».

Адвокат Трампа получит возможность объясниться и оправдать свои действия перед коллегами из Ассоциации.

В день утверждения Конгрессом США результатов голосования коллегии выборщиков в Вашингтоне начались беспорядки. Произошли стычки сторонников Трампа с полицией, недовольные прорвали оцепление и ворвались в Капитолий. Для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ. В ход пошли дубинки и огнестрельное оружие.