Юрист заявил, что ООН может лишить РФ права вето лишь в параллельном мире

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов объяснил, почему Россию невозможно лишить права вето в Совбезе, написало ИА НСН.

Накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица попросил, чтобы РФ лишили права вето в Совбезе. По его мнению, Москве все время нужно напоминать «о ее обязательствах как стороны конфликта». Молохов отметил, что международная организация ни в каком случае не сможет выполнить требование.

«Это невозможно ни юридически, ни практически. Если бы такое случилось в параллельной реальности, то это означало бы полный слом и демонтаж существующей системы международных отношений. Без России и ее голоса ООН существовать не может», — подчеркнул специалист.

Как считает Молохов, ограничения были бы уместны в отношении самой Украины. В настоящей ситуации это тоже нереально, ведь другие члены Совбеза ООН наложат вето на такое решение.