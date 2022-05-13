Юрист Трещев объяснил, зачем Emirates продавать билеты за биткоины

Авиакомпания Emirates объявила, что планирует ввести оплату за билеты в биткоинах. Как рассказал ИА НСН юрист Александр Трещев, со стороны компании это пиар-ход.

Ситуацию в ОАЭ Трещев назвал «арабским миражом». При красивой «картинке» ситуация с экономикой там не очень хорошая. Поэтому сейчас их власти приняли самые либеральные законы, которые касаются рынка криптовалют, и огромное количество людей, в том числе которые находятся в розыске не только в России, но и в других странах, сидят в Дубае.

«Дубай активно пытается распродать, в том числе и за биткоины, недвижимость, которая хорошо выглядит, дорого стоит, но никак не продается за последние три года. Поэтому Emirates идет в тренде с властями Арабских Эмиратов, которые пытаются встать в коалицию криптоиндустрии. Поэтому суть билетов за биткоины в том, что в ОАЭ летают все, кто связан с криптоиндустрией. Это такой рекламный ход, он объективен. Но я убежден, что после обвала, который длится уже неделю, ни одна компания больше не будет вводить оплату биткоинами, потому что это слишком рискованно», — сказал юрист.

Он отметил, что оплату в биткоинах уже пытались ввести многие компании, например, Tesla. Позднее они отказались от этой идеи.