Юрист сообщил об утрате Зеленским прав на товарные знаки в России

Президент Украины Владимир Зеленский потерял в России права на товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», которые ранее ему принадлежали. Об этом заявил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов.

Зеленский подал заявки на регистрацию прав еще в 2012 году, а в 2019-м он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения» — прим. ред.). Эта компания, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов «КонтурФокус», занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.

«По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — рассказал Башилов РИА «Новости».

По сведениям базы Роспатента, товарные знаки «Сваты», «Рассмеши комика», «Квартал 95» в России были выданы на продукты практически всех видов. В частности, на рыбу, мясо, курицу, продуктов переработки из них, а также печенья, сладости, кофе, чай.

Товарные знаки зарегистрировали и для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, рекламных и образовательных мероприятиях.