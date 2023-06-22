22 июня 2023, 18:47
Юрист Романенко высказался об интересе ЕС к российским активам
Юрист Романенко заявил, что страны ЕС могут присвоить замороженные активы России
Страны Европы могут присвоить себе замороженные российские активы. Таким мнением поделился юрист-международник Дмитрий Романенко. Об этом сообщило радио Sputnik.
По словам специалиста, российские средства могут направить не только на нужды Украины, но и использовать их в своих целях. Для этого альянс готовит юридическое обоснование.
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«Сначала стояла задача заморозить все, что удалось найти. В дальнейшем — пытаться найти юридические механизмы, чтобы всему этому придать какую-то легитимность», — пояснил юрист.
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