Мир 22 июня 2023, 18:47 Юрист Романенко высказался об интересе ЕС к российским активам Юрист Романенко заявил, что страны ЕС могут присвоить замороженные активы России

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Страны Европы могут присвоить себе замороженные российские активы. Таким мнением поделился юрист-международник Дмитрий Романенко. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, российские средства могут направить не только на нужды Украины, но и использовать их в своих целях. Для этого альянс готовит юридическое обоснование.

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«Сначала стояла задача заморозить все, что удалось найти. В дальнейшем — пытаться найти юридические механизмы, чтобы всему этому придать какую-то легитимность», — пояснил юрист.