Юрист прокомментировал решение Франции взыскать с Facebook 106 млн евро
Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, в беседе с газетой «Взгляд» оценил решение Франции взыскать с социальной сети Facebook 106 миллионов евро налоговой задолжности.
«Франция стала одной из первый стран в Европе, которая выступила за то, чтобы ИТ-гиганты, работающие на ее территории, соблюдали национальное законодательство. Это касается как налогообложения, так и противодействия распространению противоправного контента», — заявил юрист.
Он также отметил, что Россия может использовать опыт Франции. Однако для этого необходимо, чтобы ИТ-корпорации открыли свои представительства в стране. Только в этом случае от компаний можно требовать исполнения нашего законодательства.