Юрист прокомментировал решение Франции взыскать с Facebook 106 млн евро

«Франция стала одной из первый стран в Европе, которая выступила за то, чтобы ИТ-гиганты, работающие на ее территории, соблюдали национальное законодательство. Это касается как налогообложения, так и противодействия распространению противоправного контента», — заявил юрист.

Он также отметил, что Россия может использовать опыт Франции. Однако для этого необходимо, чтобы ИТ-корпорации открыли свои представительства в стране. Только в этом случае от компаний можно требовать исполнения нашего законодательства.