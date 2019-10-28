Юрист оценил призыв России продумать механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы

По мнению российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ, механизм реагирования на нарушение принципов Совета Европы нельзя определять в короткие сроки. В противном случае он окажется инструментом борьбы с неугодными делегациями. У России есть претензии к дополнительным санкционным мерам и механизму их применения.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой направил обращение на имя председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Ранее во время осенней сессии ПАСЕ госсекретарь при МИД Франции Амели де Моншален выдвинула предложение создать механизм привлечения к ответственности за нарушение устава СЕ. По ее словам, он может предусматривать введение санкций.

Делегация из России считает, что идея возможности совместного принятия решений и ведения открытого диалога в конфликтных ситуациях должна быть главной.

Вице-президент Союза адвокатов России, юрист Людмила Айвар согласна мнением российской стороны.

«Механизм привлечения к ответственности разрабатывается не одним лицом, эти санкции, эти механизмы, должны быть разработаны СЕ, а не каким-то одним генеральным секретарем или другим членом. Это не просто так, что кто-то придумал и начал применять санкции без голосования и соответствующего регулирования — в таком случае, это может быть использовано как некая дубина для неугодных. Поэтому, как это предложено, — конечно, нельзя. Должна быть проведена процедура разработки таких санкций, должен быть механизм их принятия и реализации. Любые санкции могут быть механизмом воздействия, и мы с вами неоднократно наблюдали, как абсолютно невиновные подвергаются обструкциям или гонениям. И если будет механизм наказания, то должен быть и механизм оспаривания этого наказания», — отметила Людмила Айвар.