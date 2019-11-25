Юрист объяснил смысл трибунала по расследованию инцидента в Керченском проливе

«По данному инциденту по запросу Украины уже проводится международный трибунал, но Россия не признает его юрисдикцию. Логично предположить, что есть запрос на судебное разбирательство со стороны России в отношении этого инцидента. При этом оно должно удовлетворять критериям российской стороны», — уточнил эксперт.

По словам Ванина, отказ Украины от участия в трибунале, запущенном Россией, ставит под сомнение ее желание справедливого решения.

Эксперт прокомментировал инициативу Крыма по международному общественному трибуналу Подробнее

«Если Украина хочет независимого арбитража, почему она отказывается от участия в этом арбитраже и настаивает на собственном?», — поинтересовался юрист.

Ванин подчеркнул, что властям Киева логично отменить собственный арбитраж и признать российский.

По мнению специалиста, Россия откажется от украинского арбитража из-за его антироссийской позиции. Он обратил внимание на то, что еще до рассмотрения дела Украина призвала Россию вернуть задержанные корабли. Окончательное решение не будет принято раньше 2021 года.

Ранее эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал идею Крыма о созыве международного трибунала по расследованию инцидента в Керченском проливе в 2018 году.