Юрист объяснил, почему Амстердам может не вернуть скифское золото Крыму

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «ФедералПресс», каковы шансы того, что суд Амстердама вернут Крыму важный культурный артефакт — скифское золото. Решение о его принадлежности Апелляционный суд Амстердама вынесет в конце октября.

Соловьев пояснил, что хотя по закону решение должно быть вынесено в пользу России, этот вопрос имеет политический подтекст, поэтому все может оказаться сложнее.

«Есть правовые нормы, которые позволяют вынести решение в нашу пользу. Но одновременно есть и политическая конъюнктура и целесообразность», — сказал юрист.

Он пояснил, что экспонаты должны вернуться туда, где они были обнаружены, но есть «процессуальные лазейки», позволяющие затянуть решение.

Споры вокруг скифского золота ведутся не первый год. Принадлежность артефактов стало трудно определить после присоединения Крыма к России. Они хранились в Крыму, потом выставлялись в Амстердаме, где пока что и остаются.