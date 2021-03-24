Юрист объяснил, как Генпрокуратура будет отстаивать позицию РФ в ЕСПЧ

Адвокат Петр Казаков объяснил, как Генпрокуратура будет отстаивать позицию РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), написал сайт NEWS.ru.

Накануне президент России Владимир Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ. До этого такие функции были закреплены за Минюстом. Инициатива принадлежит генпрокурору Игорю Краснову. По его словам, прокуратура лучше справится с представлением в ЕСПЧ, так как там в последнее время явно заметна «юридическая агрессия» со стороны Украины и WADA.

Как считает Казаков, прокуроры будут жестче отстаивать права нашей страны.

«Министерство юстиции не очень силовая структура, хотя у них силовой элемент как бы есть: служба приставов. Но сама по себе это не силовая организация. А вот в Генпрокуратуре „погоны носят“. Они жестче», — подчеркнул юрист.

Адвокат подчеркнул, что ранее не один раз писал жалобы в ЕСПЧ и остался неудовлетворен его работой.