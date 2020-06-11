Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП

По его словам, «чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности».

Также Соловьев уточнил, что на расследование по делу Ефремова наличие или отсутствие видеозаписей из бара никак не повлияет. «Отсутствие видео с камер наблюдения отнюдь не будет свидетельствовать о том, что он что-то не употреблял», — рассказал юрист.