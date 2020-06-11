Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП
Руководство бара, в котором находился актер Михаил Ефремов перед ДТП, удалило записи с камер, чтобы не возникло проблем из-за работы заведения в период самоизоляции. Так считает юрист Иван Соловьев. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности».
Также Соловьев уточнил, что на расследование по делу Ефремова наличие или отсутствие видеозаписей из бара никак не повлияет. «Отсутствие видео с камер наблюдения отнюдь не будет свидетельствовать о том, что он что-то не употреблял», — рассказал юрист.