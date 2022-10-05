Юрист Юкша заявил, что вступление новых регионов в состав России соответствует международному праву | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 16:48

Политика победила экономику. Европейцам предрекли падение уровня жизни без российской нефти

Деньги

05 октября 2022, 16:47

Ювелирные сети сократили число магазинов в России

Реклама

Общество

05 октября 2022, 16:45

Скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменят в 2023 году

Важное

05 октября 2022, 16:39

Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма

Спецоперация

05 октября 2022, 16:38

Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев

Подмосковье

05 октября 2022, 16:32

Владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года

Спецоперация

05 октября 2022, 16:32

Депутат Госдумы Картаполов призвал Минобороны говорить людям все о спецоперации

Подмосковье

05 октября 2022, 16:28

Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз

Власть

05 октября 2022, 16:26

Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым

Мир

05 октября 2022, 15:54

Юрист Юкша заявил, что вступление новых регионов в состав России соответствует международному праву

Читать 360tv в

Кандидат юридических наук Янис Юкша в разговоре с журналистами издания «Политика сегодня» заявил, что вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России соответствует международному праву.

«Тот, кто рискнет посягать на территорию РФ, будет наказан. Россия будет пресекать эти посягательства, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут полноценными российскими регионами, и, войдя „в семью“ субъектов РФ, станут обустроенными территориями», — добавил юрист.

Реклама

Он также указал на «тонкости», которые составляют международное право. В законе прописано, что «нации, люди и граждане» имеют право на самоопределение наряду с сохранением государственного суверенитета.

Реклама

Ранее стало известно, что США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума, прошедшего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области на прошлой неделе.

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама