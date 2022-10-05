Юрист Юкша заявил, что вступление новых регионов в состав России соответствует международному праву | 360°

Мир 05 октября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Юкша заявил, что вступление новых регионов в состав России соответствует международному праву

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Кандидат юридических наук Янис Юкша в разговоре с журналистами издания «Политика сегодня» заявил, что вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России соответствует международному праву.

«Тот, кто рискнет посягать на территорию РФ, будет наказан. Россия будет пресекать эти посягательства, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут полноценными российскими регионами, и, войдя „в семью“ субъектов РФ, станут обустроенными территориями», — добавил юрист.

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Он также указал на «тонкости», которые составляют международное право. В законе прописано, что «нации, люди и граждане» имеют право на самоопределение наряду с сохранением государственного суверенитета.

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Ранее стало известно, что США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума, прошедшего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области на прошлой неделе.

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