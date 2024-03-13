Мир 13 марта 2024, 18:48 Юрист Гончаренко назвал Арктику главным объектом вожделения Запада

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Арктика является главным геостратегическим направлением действий США. Такое мнение высказал юрист и кандидат экономических наук Сергей Гончаренко в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, Соединенные Штаты не забыли про этот регион, разжигая конфликт на Украине.

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«Стал просматриваться основной, на мой взгляд, геостратегический вектор, который направлен на север», — отметил эксперт.

Он назвал превращение Балтийского моря в озеро стран — членов НАТО промежуточным умыслом Запада. При этом основной объект вожделения — Арктика.