Мир 18 ноября 2022, 23:05 Юрист Гавришев заявил, что у Маска в Twitter будут трудности с сотрудниками

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Юрист Алексей Гавришев рассказал, что владельцу Twitter Илону Маску необходимо постараться удержать старых сотрудников и найти новых. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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Он пояснил, что если предприниматель начнет перегружать подчиненных, то качество их работы упадет. Из компании уже многие уволились, поэтому Маску придется постараться удержать тех, кто остался. Также ему нужно найти новых сотрудников, заключил юрист.