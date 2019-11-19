Юрий Швыткин прокомментировал планы НАТО признать космос оперативной сферой

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, рассказал о планах признать космос новой оперативной сферой альянса. Это должно произойти 20 ноября.

«Завтра мы сделаем еще один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос в качестве оперативной сферы наряду с воздухом, сушей, морем», — заявил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что «разворачивать оружие в космосе» не предусматривается.

В Госдуме расценили планы НАТО как новую угрозу мировому сообществу.

«Вызывают недоумение заявления стран блока НАТО, которые говорят о космосе как о гражданской составляющей. Думаю, они нацелены на усиление военной составляющей и влияния альянса», — заявил Швыткин.

По его словам, альянс своими действиями «в очередной раз ставит мировое сообщество на грань катастрофы».

«Если же говорить о заявлениях о неразмещении какого-либо вооружения в космосе, я отношусь к этому с большим недоверием», — отметил депутат.