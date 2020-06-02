Юрий Лоза: «Черный вторник» не касается россиян

По мнению артиста, русским людям надо думать и сосредотачиваться на своих собственных проблемах, а не лезть в чужие. Он также подчеркнул, что не стоит тратить усилия на поддержку притесняемых афроамериканцев или кого-либо еще.

В пример того, что не стоит тратить силы на решение чужих проблем, он привел Советский Союз. Тогда это привело к экономическому краху. По словам Лозы, у российских жителей нет поводов переживать, ведь «наши полицейские негров не били».

«Черный вторник» — это акция, которую устроили 2 июня музыкальные лейблы США и приостановили работу на один день. Сделано это в честь убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.