Юрий Гемпель рассказал о реакции итальянских делегатов на обвинения Киева из-за поездки в Крым

МИД Украины назвал визит итальянских делегатов в Крым «откровенным нарушением законодательства». Киев заявил, что это подрыв суверенитета и территориальной целостности государства и предупредил о правовой ответственности за это. Также прозвучали слова, что этот визит нанесли «в угоду России-агрессору».

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил, что реакция украинского дипломатического ведомства не удивительна.

«На каждую делегацию, которая приезжает к нам из Европы, они фактически всегда одинаково реагируют. Но просто с каждым разом их реакция по форме становится более грубой, наглой и совершенно недипломатичной», — подчеркнул Гемпель.

Депутат отметил, что делегатов из Сицилии внесли в базу сайта «Миротворец». Сначала это позабавило итальянцев, однако позже они возмутились.

«Они считают, что никто не имеет права ограничивать их свободу на передвижение. Итальянцы — граждане свободного государства и вправе посещать ту страну, которую хотят», — рассказал Гемпель.

Он также отметил, что реакция Киева может стать пиаром для полуострова и привлечь новых гостей.

Депутат заявил, что Европе следовало бы призвать Украину не вмешиваться в чужие внутренние дела и не нарушать права человека. Однако он предположил, что реакция будет пассивной.