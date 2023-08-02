Мир 02 августа 2023, 10:02 Юридически Украина осталась в СНГ и продолжила участвовать в договорах — МИД Директор департамента МИД Агасандян: де-юре Украина осталась в составе СНГ РИА «Новости»

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Киевский режим провозгласил выход из Содружества Независимых Государств, но юридически Украина осталась в объединении. Свыше 150 договоров в экономической и гуманитарной сферах с ее участием продолжили действовать, сообщил РИА «Новости» директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации» — сказал он.

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Микаэл Агасандян подтвердил, что фактически страна перестала участвовать в жизни содружества и отказалась исполнять 80 договоренностей. Однако еще более 150 остались действующими. По словам директора департамента, в основном эти документы посвящены работе в гуманитарной и торгово-экономической сферах.

Киевский режим с 2013 года перестал платить взносы в СНГ и денонсировал некоторые подписанные на его площадке соглашения, например о сотрудничестве в области туризма, сфере атомной энергии и увековечении памяти героев Великой Отечественной войны. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сказал, что Украину исключат из содружества только по ее собственному желанию.