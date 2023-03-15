Мир 15 марта 2023, 10:29 Юридическая фирма из США подала в суд на робота с искусственным интеллектом Daily Mail: в США подали в суд на робота-юриста с искусственным интеллектом Unsplash

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Юрфирма Edelson из Чикаго подала коллективный иск к первому в мире роботу-юристу, сообщила Daily Mail. Причиной претензии стало отсутствие у него нужного образования.

Робота-юриста создал бывший студент Стэнфорда. Приложение DoNotPay работает на базе искусственного интеллекта. По замыслу разработчика, оно должно было помогать тем, кто хочет самостоятельно защищать свои интересы в суде.

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Однако задумка пришлась по вкусу не всем. В частности, чикагская юрфирма Edelson обеспокоилась, что у приложения недостаточно необходимых знаний. В коллективном иске компания указала, что программа маскируется под юриста, хотя в действительности совершенно некомпетентна.

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В исковом заявлении привели пример мужчины, который пострадал от DoNotPay. Он хотел оспорить штраф за парковку, однако из-за приложения получил еще больше штрафных санкций, потому что робот просто пропустил повестку. При этом, когда пользователь решил отказаться от услуг приложения, с него все равно продолжили списывать деньги.