Юные тиктокеры подпортили посещаемость на митинге Трампа

В понедельник, 15 июня, поступило более миллиона заявок на билеты на встречу. Однако в итоге явка оказалась низкой, отметили журналисты.

По данным издания, подростки из TikTok и фанаты популярного музыкального жанра K-pop заявили, что это они зарезервировали «потенциально сотни тысяч билетов» на мероприятие. Молодые люди не собирались приходить на митинг, все это они «сделали в качестве шутки».

«Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу», — написал в Twitter республиканский стратег Стив Шмидт.

Билеты на мероприятие резервировали «подростки по всей Америке», добавил он.

Ранее штаб Трампа предложил резервировать бесплатные билеты на предвыборный митинг. Тогда фанаты K-pop начали призывать своих подписчиков бронировать билеты на встречу и не посещать ее. Видеозаписи с подобной инструкцией распространились в TikTok и собрали миллионы просмотров.

На предвыборном митинге Трампа в итоге собрались 6,2 тысячи человек. При этом арена BOK Center могла вместить 19,2 тысячи сторонников американского лидера.

Митинг в Талсе — первое массовое мероприятие с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Президент не проводил встречи с избирателями на стадионах или крупных открытых площадках с начала марта из-за распространения инфекции.