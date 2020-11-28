Юношу из Ниццы осудили на 1,5 года за угрозы обезглавить преподавателя

По данным издания, молодой человек прочитал в социальных сетях, что преподаватель заподозрил своих студентов в использовании шпаргалок. После этого он опубликовал сообщение с обещанием расправиться с учителем и отметил там его профиль.

В своих угрозах молодой человек предупредил, что преподаватель умрет так же, как Самюэль Пати, обезглавленный молодым мусульманином.

В ходе заседания суда автор угроз объяснил, что отправил свое послание в шутку, чтобы привлечь внимание понравившейся ему девушки. Представлявший интересы адвокат учителя заявил, что его подзащитный после угроз прекратил ходить на работу, пока полиция на установила личность злоумышленника.

По закону молодому человеку грозило до семи лет заключения за публичное оправдание терроризма и угрозы. Суд учел, что раньше за обвиняемым никаких нарушений не было, и приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения.

Преподавателя Самюэля Пати обезглавил 18-летний чеченец. Молодой человек узнал, что учитель показал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда из скандального журнала Charlie Hebdo. Юношу ликвидировали во время задержания.

Это преступление всколыхнуло Францию, где начались массовые акции в защиту учителей и свободы слова. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что возьмет под контроль финансирование мечетей, чтобы не допускать иностранного влияния. Слова европейского лидера вызвали негодование в исламских странах.

По делу об обезглавленном учителе Пати обвиняемыми сейчас проходят четыре школьника. По версии следователей, именно они общались с готовящимся к убийству в социальных сетях и рассказали о том, как учитель выглядел.