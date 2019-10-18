Юнкер прослезился на последнем для себя саммите ЕС. Видео

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покидает свою должность. Во время последнего саммита политик произносил речь и обронил скупую мужскую слезу, прощаясь со своей работой в ЕС.

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«Спасибо Дональду Туску за дружбу и соучастие. Спасибо журналистам за то, что они сопровождали меня годами. Я буду гордиться до конца своей жизни за то, что служил Европе», — сказал Юнкер во время выступления на саммите.

Дальше он уже с трудом дог говорить и сделал паузу. В этот момент все присутствующие начали громко аплодировать.

Позже главе Еврокомиссии задали вопрос о том, как он оценивает выход Великобритании из ЕС.

«Я считаю, что если мы будем перечислять все успехи, достигнутые нами, эта пресс-конференция затянется на много часов, но если мы добавим к этому все промахи, она не кончится и к утру», — цитирует ТАСС ответ Юнкера.

Жан-Клод Юнкер начал свою карьеру с поста министра финансов Люксенбурга. Эту должность он занял в 1989 году, а через шесть лет стал премьер-министром страны. Юнкера назначили на пост председателя Еврокомиссии 1 ноября 2014 года.