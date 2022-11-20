Мир 20 ноября 2022, 08:51 ЮНЕСКО взяла под «защиту» борщ Дипломат Орджоникидзе: в ЮНЕСКО занимаются глупостями, решив взять под «защиту» борщ freepik

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В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите. Это не делает чести этому учреждению ООН. Об этом РИА «Новости» заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его „украинскости“ со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями», — заявил он.

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Орджоникидзе отметил, что, помимо украинского, борщ бывает также московский, белорусский, польский и еще много какой. Все это особенно глупо и мелочно, если учитывать, что пока украинцы вносят борщ в список нематериального наследия, россияне уже давно и успешно готовят его в виде космического питания.

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Дипломат констатировал, что вся эта история с включением борща в список ЮНЕСКО — просто анекдот. По его словам, «в своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью».

В июле журналистка из США провела расследование и обнаружила одно из первых упоминаний борща в московском «Домострое», который датируется XVI веком. Известно, что впервые добавить свеклу в кислый суп придумали на территории современной Украины, но кто это был — казак, татарин, русин или заблудший француз, отправившийся в восточное приключение, — загадка.