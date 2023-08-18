Мир 18 августа 2023, 01:24 Юная украинка заменила отчество на матчество Klymenko Time: жительница Киева первой на Украине сменила отчество на матчество РИА «Новости»

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Украинка в 16 лет решила заменить отчество на матчество. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«16-летняя девушка, меняя фамилию, имя и отчество выбрала для своего наименования матроним вместо патронима», — указали журналисты.

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Мать юной киевлянки заявила, что ее дочь стала первой на Украине носительницей «женского отчества». По ее словам, дочь взяла фамилию отчима, который ее воспитал.

«Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя вместо отчества. Тем самым дочь продемонстрировала глубокое уважение к матери», — отметила женщина.

Боксер из США Кевин Джонсон ранее поменял имя в честь российского лидера Владимира Путина. По его словам, таким решением он сделал «величайший комплимент» президенту России. Теперь мужчину называют Кевин Владимирович.