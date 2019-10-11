Юная шведка потратила миллионы, чтобы стать похожей на куклу Барби

Первую пластическую операцию девушка сделала в 13 лет, тогда она увеличила себе губы. С того времени Стефани Мюлик регулярно делает косметические процедуры и пользуется услугами хирургов.

По словам шведки, каждый месяц ей необходимо колоть в губы филлеры. Процедура ей обходится в 14,5 тысяч шведских крон, это около ста тысяч рублей. Также девушке приходится постоянно носить накладные ресницы и парики.

Стефани Мюлик отметила, что спорт также помогает ей стать более похожей на куклу Барби. Так, она ежедневно делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы сделать кукольную талию.

Девушка за свои 19 лет успела полностью изменить нос, губы, подбородок, щеки, брови и зубы. В дальнейшем она перенесет пластические операции по увеличению груди, ягодиц и губ. После этого шведка удалит ребра, сделает подтяжку лица и липосакцию.