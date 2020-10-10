Юная гонщица разбилась во время ралли в Португалии

21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво погибла во время ралли в Португалии. Она разбилась насмерть во время заезда.

Об этом сообщило Mundo Deportivo. Издание уточнило, что 21-летняя гонщица была навигатором в автомобиле, за рулем которого находился Мигель Сосиас. В какой-то момент машина вылетела с трассы и на высокой скорости врезалась в дерево.

Врачи прибыли на место аварии быстро, однако спасти девушку не смогли. Девушка погибла на месте, о состоянии водителя издание не сообщило. После этого ралли остановили.

Ранее Лаура Сальво и Мигель Сосиаси заняли первое место в ралли, которое проходило в испанском Хихоне. Команда управляла автомобилем Peugeot 208 Rally4. До этого гонщица выступала в тандеме с другим напарников — в прошлом сезоне она работала вместе с Мигелем Гарсией. Они участвовали в соревнованиях на автомобиле Suzuki Swift Cup.