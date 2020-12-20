Юная футболистка стала замминистра по спорту в Боливии

Министр здравоохранения Боливии Эдгар Посо назначил 19-летнюю футболистку Сьело Жасмин Вейсага вице-министром по спорту страны. Она уже принесла присягу и заявила, что лучшим лекарством в борьбе с коронавирусом является спорт.

Боливийское издание Marca сообщило, что в минувшем сезоне спортсменка на позиции форварда провела четыре матча в составе молодежной сборной Боливии. Она также была ее капитаном.

«Спорт — лучшее лекарство от любой пандемии. Это также лучший рецепт объединения страны», — цитирует замминистра издание. Вейсага подчеркнула, что намерена представлять в правительстве интересы простых спортсменов.

Назначение является частью плана президента Луисом Арсе, который направлен на значительное улучшение спортивного положения Боливии. Он не только обновил весь кабинет министров, он упразднил министерство спорта как отдельную административную единицу. Вейсага будет работать под началом министра здравоохранения Эдгара Посо.

Самый молодой вице-министр за всю историю страны поблагодарила в инаугурационной речи президента Арсе и вице-президента Чокеуанке за их доверие женщинам, молодежи и спортсменам.

«Я выросла в семье спортсменов с ограниченными экономическими ресурсами (…). Я начала играть в футбол в десять лет в очень бедном районе Монтеро, где дети играли босиком, так как у них не было обуви», — сказала спортсменка.