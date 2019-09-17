Юная американка скончалась из-за паразита, поедающего мозг

Ребенок заразилась амебой во время купания в реке. Спустя неделю после отдыха у американки появилась головная боль. Девочку доставили в больницу, сделали анализы и обнаружили у нее паразита «Неглериея Фоулера». Эта амеба обитает в теплой пресной воде: в реках, озерах и ручьях. Она попадает в мозг человека через нос.

Врачи ввели американку в медикаментозную кому, но спасти ее не удалось. Медики рассказали, что при заражении «Неглерией Фоулера» смертность составляет 97%.