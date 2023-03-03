03 марта 2023, 12:45
Юго-Западную железную дорогу на Украине постигнет дерусификация
Министр Федоров заявил о дерусификации Юго-Западной железной дороги на Украине
На Украине решили переименовать Юго-Западную железную дорогу в рамках процесса дерусификации. Теперь в стране запустили опрос о новом названии, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, опрос доступен в приложении «Дия». Голосование организовали совместно с компанией «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»).
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«Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором», — написал министр.
Федоров указал, что железная дорога получила название еще во времена Российской империи, тогда территория современной Украины располагалась на юго-западе государства.
Участникам опроса предлагают выбрать четыре варианта переименования: Киевская, Столичная, Центральная и Северная железная дорога.
Ранее «Укрзализныця» заявляла, что начинает трехлетнюю программу по переименованию своих объектов.
Украина
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