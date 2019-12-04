Юбилейный саммит НАТО начался в Лондоне

В этом году отмечается 70-летие создания Североатлантического альянса и встреча государств-членов блока должна была стать подтверждением их единства перед вызовами современного мира. Однако из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, обстановка на саммите довольно напряженная.

Макрон также заявил, что роль НАТО должна быть пересмотрена, пишет «Медуза». Лидер Франции отметил отрицательную роль своего американского коллеги Дональда Трампа, который оказывает на страны Европы давление, и не согласует с ними внешнеполитические решения. Макрон предложил европейским государствам перестать строить свою экономическую политику с оглядкой на американское казначейство. Вместо этого они должны инвестировать в собственные проекты.

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Французский президент также предложил Европе наладить диалог с Россией, для которой сотрудничество является важной составляющей в длительной перспективе развития.

В ответ прозвучал совет главы Турции Реджепа Эрдогана проверить Макрону собственный мозг, а заодно перестать бить чашки, которые потом придется склеивать. Его заявления сочли «безответственными и опасными».

Поэтому весьма вероятно, что атмосфера торжественного ужина, который по данным ТАСС состоится в Лондоне 3 декабря, будет весьма напряженной. На следующий день пройдет единственное рабочее заседание длительностью четыре часа.

Первоначально сообщалось, что на саммите будут обсуждаться вопросы распределения оборонных расходов и безопасность Европы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но, судя по всему, юбилейная встреча стран-членов НАТО вскроет множество проблем, ставших причиной взаимного недовольства.