Юбилейный саммит НАТО начался в Лондоне
Макрон также заявил, что роль НАТО должна быть пересмотрена, пишет «Медуза». Лидер Франции отметил отрицательную роль своего американского коллеги Дональда Трампа, который оказывает на страны Европы давление, и не согласует с ними внешнеполитические решения. Макрон предложил европейским государствам перестать строить свою экономическую политику с оглядкой на американское казначейство. Вместо этого они должны инвестировать в собственные проекты.
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Французский президент также предложил Европе наладить диалог с Россией, для которой сотрудничество является важной составляющей в длительной перспективе развития.
В ответ прозвучал совет главы Турции Реджепа Эрдогана проверить Макрону собственный мозг, а заодно перестать бить чашки, которые потом придется склеивать. Его заявления сочли «безответственными и опасными».
Поэтому весьма вероятно, что атмосфера торжественного ужина, который по данным ТАСС состоится в Лондоне 3 декабря, будет весьма напряженной. На следующий день пройдет единственное рабочее заседание длительностью четыре часа.
Первоначально сообщалось, что на саммите будут обсуждаться вопросы распределения оборонных расходов и безопасность Европы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но, судя по всему, юбилейная встреча стран-членов НАТО вскроет множество проблем, ставших причиной взаимного недовольства.