  • Юбилейный саммит НАТО начался в Лондоне

    04 декабря 2019, 00:30

    Анастасия Кукова

    В этом году отмечается 70-летие создания Североатлантического альянса и встреча государств-членов блока должна была стать подтверждением их единства перед вызовами современного мира. Однако из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, обстановка на саммите довольно напряженная.
    Юбилейный саммит НАТО начался в Лондоне

    Макрон также заявил, что роль НАТО должна быть пересмотрена, пишет «Медуза». Лидер Франции отметил отрицательную роль своего американского коллеги Дональда Трампа, который оказывает на страны Европы давление, и не согласует с ними внешнеполитические решения. Макрон предложил европейским государствам перестать строить свою экономическую политику с оглядкой на американское казначейство. Вместо этого они должны инвестировать в собственные проекты.

    СМИ: Трамп разозлился на Макрона после слов о «смерти мозга» НАТО

    Подробнее

    Французский президент также предложил Европе наладить диалог с Россией, для которой сотрудничество является важной составляющей в длительной перспективе развития.

    В ответ прозвучал совет главы Турции Реджепа Эрдогана проверить Макрону собственный мозг, а заодно перестать бить чашки, которые потом придется склеивать. Его заявления сочли «безответственными и опасными».

    Поэтому весьма вероятно, что атмосфера торжественного ужина, который по данным ТАСС состоится в Лондоне 3 декабря, будет весьма напряженной. На следующий день пройдет единственное рабочее заседание длительностью четыре часа.

    Первоначально сообщалось, что на саммите будут обсуждаться вопросы распределения оборонных расходов и безопасность Европы после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но, судя по всему, юбилейная встреча стран-членов НАТО вскроет множество проблем, ставших причиной взаимного недовольства.