Юбилейный форум «Арктика: настоящее и будущее» начался в Петербурге
Десятый Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» начался в Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT.
По данным ИА «Невские новости», специалисты представили свои проекты по освоению человеком арктической зоны. Уточняется, что форум закончится 12 декабря. В сложившейся ситуации он пройдет в дистанционном формате.
Губернатор Петербурга Александр Беглов также принял участие в форуме, поприветствовав всех письменно.