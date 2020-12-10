Юбилейный форум «Арктика: настоящее и будущее» начался в Петербурге

По данным ИА «Невские новости», специалисты представили свои проекты по освоению человеком арктической зоны. Уточняется, что форум закончится 12 декабря. В сложившейся ситуации он пройдет в дистанционном формате.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также принял участие в форуме, поприветствовав всех письменно.