Мир 08 апреля 2023, 07:55 ЮАР заявила о готовности принять на саммите всех лидеров БРИКС, в том числе Путина Шерпа Суклал: ЮАР готова к приезду на саммит всех лидеров БРИКС, в том числе Путина РИА «Новости»

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Власти ЮАР готовятся к тому, что лидеры всех стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина, приедут на саммит организации, который пройдет в августе. Об этом РИА «Новости» сообщил шерпа Южно-Африканской республики Анил Суклал.

По его словам, президент ЮАР Сирил направил приглашение российскому лидеру и получил в ответ благодарность. Прямого отказа от участия в саммите от России не поступало.

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«Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту», — отметил шерпа.

Саммит БРИКС планируется на август 2023 года. Предполагается, что лидеры стран, входящих в объединение, встретятся лично. Известно, что на встречу приедут главы Китая, Индии и Бразилии.

Ранее МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такие предписания должна исполнять ЮАР как страна, ратифицировавшая Римский статут. Пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенью заявил, что ЮАР приняла к сведению ордер на арест президента России на саммите БРИКС и «осознает свои юридические обязательства». В России уверены, что документы являются юридически ничтожными.